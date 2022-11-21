Німеччина обіцяє допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру

Німеччина допоможе Україні вистояти у війні проти російських агресорів

Німеччина допомогатиме Україні у відновленні обʼєктів критичної інфраструктури, які зазнають ударів через постійні російські ракетні атаки.

Про це повідомила голова Міністерства розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє ARD.

Зокрема Німеччина готує постачання генераторів, а також налагодження ремонту магістральних водопроводів, газопроводів та ліній електропередач.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні", – додала Шульце в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові ракетні удари можуть спричинити більш тривалі відключення, але поки що ситуація має шанс покращитися.

Також ми інформували, що голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на сюжет пропагандистів, у якому вони закликали продовжувати бити по критичній інфраструктурі

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