Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Українські військові отримали, зокрема, танки Leopard 1 A5 та 21 тисячу боєприпасів для зенітних установок Gepard.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Зокрема, йдеться про нові танки Leopard, боєприпаси, дрони, польовий госпіталь тощо.

Про це повідомили в пресслужбі німецького уряду.

Як зазначається, у межах спільного проєкту з Данією уряд Німеччини передав нашій державі вісім одиниць танків Leopard 1 A5 із запчастинами. Крім того, отримано 21 тисячу боєприпасів для зенітних установок Gepard.

Що ще включає пакет допомоги

10 надводних дронів (на додачу до 30, доставлених раніше).

Дві броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше передано 19).

10 наземних радарів (ЗСУ отримали таких уже 66).

Майже 25 тисяч шоломів і польовий госпіталь (раніше був наданий 1).

Загалом Німеччина надала чи зобов’язалася надати на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро.

Нагадаємо, що Сполучені Штати оголосили, що виділяють черговий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.

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