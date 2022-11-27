Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що отримали ЗСУ

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли великовантажні тягачі та автомобілі для прикордонників.

Німеччина за минулий тиждень передала для українських військових партію автомобілів спеціального призначення.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Зазначається, України надали ще 2 великовантажні тягачі Oshkosh. Тепер ЗСУ загалом має вже 10 таких одиниць. Крім того, українські військові отримали 14 автомобілів для прикордонної служби, який раніше відправили вже 39 одиниць.

Ще до України має прибути 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для виконання завдань підтримки. Зазначається, що уся ця техніка надається не з запасів Бундесверу, а від виробників. Водночас про способи і час доставки у Німеччині мовчать з міркувань безпеки.

Загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь, виданих федеральним урядом у період з 1 січня 2022 року по 21 листопада 2022 року, становить 1,637 млрд євро.

Нагадаємо, аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов переконаний, що найближчим часом температура повітря знизиться і прохідність важкої техніки може покращитись. Це, своєю чергою, прискорить темпи контрнаступу українських захисників.

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