Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО: які і коли

В Україні є три німецькі системи IRIS-T.

Керівник збройової компанії Diehl Defence Гельмут Раух, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM, який приїхав разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, анонсував Україні нові системи ППО IRIS-T.

Про це повідомляє Bild.

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"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - лише за кілька тижнів", - сказав він.

Зазначається, що це другий візит Габека до України після початку російського вторгнення. Востаннє віцеканцлер був у Києві рівно рік тому.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали", - наголосив він.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Нідерландів і кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте повідомив, що його країна може викупити Patriot для України.

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