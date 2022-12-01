Німеччина передасть Україні зенітні установки Gepard: що ще увійшло до нового пакету допомоги

Влада Німеччини з міркувань безпеки не повідомляє терміни доставки озброєння для ЗСУ.

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли зокрема 7 зенітних установок Gepard та 8 надводних безпілотників.

Про це повідомила пресслужбу уряду Німеччини.

Повний перелік допомоги, яку Німеччина готує для ЗСУ:

7 зенітних установок Gepard;

100 000 аптечок;

3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;

8 надводних безпілотників;

12 прикордонних машин;

4 тисячі спальних мішків;

30 автомобілів швидкої допомоги.

Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.

У німецькому уряді зазначили, що з міркувань безпеки не повідомлятимуть про способи і терміни доставки озброєння.

Підтримка ФРН

29 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про наміри своєї держави продовжувати постачання Україні зенітних установок Gepard та роботу над цим питанням.

30 листопада Шольц зазначив, що підтримуватиме Україну в боротьбі з агресоркою Росією до перемоги у війні.

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