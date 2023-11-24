Німеччина продовжила статус захисту українських біженців: названо терміни

Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців.
У Німеччині уряд продовжив статус захисту для українських біженців до березня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.
Зазначається, що дозволи на проживання біженців з України, що втекли з війни, і ті, хто отримав статус захисту в Німеччині, будуть продовжені до 4 березня 2025 року автоматично. Українцям не доведеться повторно проходити процедури щодо підтвердження статусу.
"Всі, хто був змушений тікати від смертоносної війни Путіна, залишаться в безпеці з нами і матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми й надалі захищатимемо життя багатьох людей з України – поки триває ця жахлива війна. Ми продовжуємо тісно підтримувати Україну" , – прокоментувала це рішення голова МВС Ненсі Фезер.
Додамо, що Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців. Передумовами для цього стали високі соціальні виплати, які залучають українців.
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