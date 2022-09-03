Німеччина погодила кандидатуру нового посла у Берліні: хто ним став і що про нього відомо

Зазначимо, що Олексій Макеєв замінить на посаді Андрія Мельника, який обіймав цю посаду протягом тривалого часу - від 2014 року.

Про це повідомляють німецькі видання, такі як Welt am Sonntag та Spiegel.

За інформацією Welt am Sonntag, новий посол офіційно обійме посаду від 14 жовтня. До цього часу керівництвом українського посольства займатиметься ще теперішній дипломат Андрій Мельник. Після цього він повернеться до України і стане заступником міністра закордонних справ України.

Що відомо про дипломата

Олексій Макеєв на дипломатичній службі від 1996 року. Олексій працював в українських дипломатичних представництвах Швейцарії та Німеччини. Від 2014 до 2020 року очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією RTL, він добре володіє німецькою та англійською мовами. Також Макеєв розмовляє іспанською та французькою. Раніше він працював у Берліні та Берні.

Олексій одружений з Оленою Макеєвою, яка певний час займала посаду заступника міністра фінансів. Також вона займається підприємницькою діяльністю, зокрема діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування. У подружжя є донька Анастасія. Вона живе у французькому Страсбурзі, де навчається в місцевому університеті.

Німеччина і Данія об’єднались задля незалежності від російського газу

Читайте також: