Німеччина припиняє роботу ремонтного центру для техніки ЗСУ в Словаччині: яка причина

Ремонтний центр перенесуть до Німеччини до 31 грудня.

Німеччина вирішила закрити центр з ремонту військової техніки для Збройних сил України, який розташовувався на сході Словаччини.

Про це повідомило видання Bild.

"Представник Міноборони вказав на зміни умов і необхідність виконання місцями надзвичайно складних ремонтних робіт на пошкодженій техніці", - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалили після тривалих переговорів, оскільки Словаччина неодноразово ускладнювала роботу ремонтного центру. Також виникали суперечності щодо тлумачення європейських митних норм.

Центр був відкритий наприкінці 2022 року для ремонту техніки, зокрема гаубиць Panzerhaubitze 2000, броньованих автомобілів Dingo, артилерійських ракетних систем MARS II та зенітних установок Gepard. Окрім цього, ремонтні бази Німеччини також працюють в Литві та Україні.

Нагадаємо, у Німеччині оголосили, коли розглянуть відправлення миротворців до України.

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