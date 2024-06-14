Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

ППО – один із пріоритетних напрямків німецького постачання.
Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, нові Leopard, HIMARS, Marder, а також боєприпаси, екіпірування та інша техніка.
Про це заявили в уряді Німеччини.
Що увійде до пакета
Як зазначили в уряді, ЗСУ отримають:
- 20 БМП Marder;
- 10 танків Leopard 1;
- снаряди до вищезгаданої техніки;
- ЗРК IRIS-T SLM;
- ЗРК IRIS-T SLS;
- 3 ЗРК HIMARS;
- 21000 снарядів 155 калібру;
- 1000 пострілів 155-мм димо-освітлювальних боєприпасів;
- 4 датчики та постановники перешкод;
- 2 мостоукладачі BEAVER;
- 2 бронеінженерні машини Dachs;
- 1 броньована евакуаційну машину Bergepanzer 2;
- 4 машини розмінування Wisent 1;
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 3 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- 100 окулярів нічного бачення;
- ІТ-обладнання;
- 16 танкера Zetros;
- 100 автоматів МК 556;
- 85 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 180 000 патронів;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 4 млн патронів до вогнепальної зброї;
- рятувальні човни.
Нагадаємо, в Україні відкрили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки.
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