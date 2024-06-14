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Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Прапор Німеччини / Фото: Pexels

ППО – один із пріоритетних напрямків німецького постачання.

Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, нові Leopard, HIMARS, Marder, а також боєприпаси, екіпірування та інша техніка.

Про це заявили в уряді Німеччини.

Що увійде до пакета 

Як зазначили в уряді, ЗСУ отримають:

  • 20 БМП Marder;
  • 10 танків Leopard 1;
  • снаряди до вищезгаданої техніки;
  • ЗРК IRIS-T SLM;
  • ЗРК IRIS-T SLS;
  • 3 ЗРК HIMARS;
  • 21000 снарядів 155 калібру;
  • 1000 пострілів 155-мм димо-освітлювальних боєприпасів;
  • 4 датчики та постановники перешкод;
  • 2 мостоукладачі BEAVER;
  • 2 бронеінженерні машини Dachs;
  • 1 броньована евакуаційну машину Bergepanzer 2;
  • 4 машини розмінування Wisent 1;
  • матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 3 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • 100 окулярів нічного бачення;
  • ІТ-обладнання;
  • 16 танкера Zetros;
  • 100 автоматів МК 556;
  • 85 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 180 000 патронів;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 4 млн патронів до вогнепальної зброї;
  • рятувальні човни.

Нагадаємо, в Україні відкрили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки.

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