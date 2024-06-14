Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, нові Leopard, HIMARS, Marder, а також боєприпаси, екіпірування та інша техніка.

Про це заявили в уряді Німеччини.

Що увійде до пакета

Як зазначили в уряді, ЗСУ отримають:

20 БМП Marder;

10 танків Leopard 1;

снаряди до вищезгаданої техніки;

ЗРК IRIS-T SLM;

ЗРК IRIS-T SLS;

3 ЗРК HIMARS;

21000 снарядів 155 калібру;

1000 пострілів 155-мм димо-освітлювальних боєприпасів;

4 датчики та постановники перешкод;

2 мостоукладачі BEAVER;

2 бронеінженерні машини Dachs;

1 броньована евакуаційну машину Bergepanzer 2;

4 машини розмінування Wisent 1;

матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

3 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

100 окулярів нічного бачення;

ІТ-обладнання;

16 танкера Zetros;

100 автоматів МК 556;

85 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 180 000 патронів;

100 гвинтівок CR 308;

4 млн патронів до вогнепальної зброї;

рятувальні човни.

Нагадаємо, в Україні відкрили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки.

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