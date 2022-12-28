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Німеччина закупила для України близько 480 генераторів, половину вже відправили

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Німеччина закупила для України близько 480 генераторів, половину вже відправили

Фото: УНІАН

Німеччина закупила близько 480 електрогенераторів для України. Майже половина з них вже прибула до місця призначення.

Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини до України та сусідні країни.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Німеччина закупила близько 480 електрогенераторів, 196 з яких вже доставила до України "для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак".

"Ми робимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Це ж стосується евакуації поранених і постраждалих", - заявив очільник МВС Німеччини Ненсі Фезер.

За його словами, за допомогою німецької сторони вже евакуювано 600 осіб, багато з яких були важко поранені і зараз отримують медичну допомогу в Німеччині.

Раніше в "Укренерго" заявили, що отримали 8 генераторів від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та посольства Німеччини.

Нагадаємо, після того, як США зобов’язалися надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, уряд Німеччини також перевірить, що може зробити для посилення української ППО.

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Дата публікації
Перегляди
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