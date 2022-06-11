Німеччина збирається виконати обіцянки і надати Україні важке озброєння: посол Мельник назвав дату

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що ФРН збирається доставити Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

Водночас посол зазначив, що, попри обіцянки, Німеччина досі не передала Україні жодну одиницю важкої зброї.

Про це Мельник розповів у інтерв’ю НВ.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України", - наголосив посол.

Водночас, за словами Мельника, найближчим часом Німеччина таки збирається здійснити щонайменше дві обіцянки щодо поставок важкої зброї. Йдеться про 7 самохідних гаубиць, які ФРН планує передати Україні 22 червня.

Крім того, дещо пізніше очікується поставка українським військовим самохідної артилерійської установки Gepard.

"Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - додав посол.

Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що через організаційні причини і проблеми безпеки говорити про графіки постачання військової зброї Україні є складно. Як переконує речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, наразі відбувається підготовка до постачання озброєння.

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