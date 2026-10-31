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- Укрaїнa
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Німеччина подовжила тимчасовий захист для українців, але є нюанс
Подовження тимчасового захисту до березня 2028 року ґрунтується на рішенні Ради Європейського Союзу від 30 липня 2026 року. Воно передбачає збереження механізму підтримки людей, які залишили Україну через російське вторгнення.
Тимчасовий захист у Німеччині подовжено для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2028 року, однак для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків передбачено зміни.
Відповідну постанову опублікував Федеральний вісник Німеччини Bundesgesetzblatt.
Військовозобов’язаним українцям, які претендують на статус тимчасового захисту в Німеччині, необхідно документально підтвердити законність свого статусу, надавши документи, що засвідчують відсутність військових обов’язків або законне звільнення від них.
Якщо чоловік не може підтвердити виконання встановлених вимог, німецькі органи мають право відмовити йому у наданні тимчасового захисту.
Окреме положення німецької постанови стосується громадян, які в’їхали до країни після 5 серпня 2026 року.
До військовозобов’язаних осіб, щодо яких немає підтвердження про виконання їхніх військових обов’язків, спеціальні правила тимчасового перебування без посвідчення більше не застосовуються.
Ці обмеження не поширюються на українців, які перебувають на території Німеччини до набрання чинності новими положеннями, що вступили в силу 9 жовтня 2026 року. Тобто для подовження терміну дії статусу таких вимог не застосовується. Це правило діє навіть у тому випадку, коли чоловік став військовозобов’язаним після отримання статусу біженця.
Нагадаємо, польська партія «Право і справедливість» (PiS) підготувала резонансний законопроєкт, який передбачає примусове видворення з країни українських чоловіків призовного віку, що не мають офіційного працевлаштування.