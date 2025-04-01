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Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: названа сума
Бербок наголосила, що важливо продемонструвати міцну підтримку нашої держави.
Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України. Його сума склала 11 мільярдів євро.
Про це повідомила голова МЗС ФРН Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва.
Як зазначається, 3 млрд надійдуть цього року, ще 8,25 млрд — протягом 2026-2029 років.
Також відомо, що країна надасть додаткові 130 млн євро підтримки. Їх спрямують на гуманітарні потреби.