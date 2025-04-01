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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1060
Час на прочитання
1 хв

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України: названа сума

Бербок наголосила, що важливо продемонструвати міцну підтримку нашої держави.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Німечиини

Прапор Німечиини / © pixabay.com

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України. Його сума склала 11 мільярдів євро.

Про це повідомила голова МЗС ФРН Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва.

Як зазначається, 3 млрд надійдуть цього року, ще 8,25 млрд — протягом 2026-2029 років.

Також відомо, що країна надасть додаткові 130 млн євро підтримки. Їх спрямують на гуманітарні потреби.

Дата публікації
Кількість переглядів
1060
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