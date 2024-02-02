Німецький канал показав життя в Маріуполі: у МЗС України обурені та вимагають пояснень

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює російське бюро, здійснив візит до окупованого Маріуполя, щоб зняти сюжет про життя громадян. У ньому він спотворив картину про життя українців і "нормальне функціонування" міста під "владою" російських загарбників.

Про інцидент повідомив радник мера українського міста Петро Андрющенко.

Сюжет німецького журналіста про Маріуполь

Відвідав Маріуполь особисто директор російського офісу ZDF і зняв сюжет у дусі кремлівської пропаганди. В ньому йдеться, що, мовляв, більшість жителів мають проросійську позицію. Акцент зробили й на тому, що Маріуполь "відбудовується", не наголошуючи на тому, що його зруйнували російські війська.

"Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити", "Спротив? Я нічого такого не бачу", – говорить Кьорпер.

Також журналіст наголосив, що місту потрібні люди для того, щоб там "знову запрацювала економіка".

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За його словами, Маріуполь "функціонує, там працюють магазини й ресторани, є опалення, гаряча вода та Інтернет.

У сюжеті Кьорпера також йшлося про те, що до окупації в розбомбленому російськими військами драмтеатрі було "заборонено грати російською мовою", а ось "тепер ситуація змінилася".

Після негативної реакції на сюжет телеканал ZDF визнав, що Кьорпер обрав нібито лише одну оманливу фразу – "місто працює". У ЗМІ зауважили, мовляв, "виокремлення лише цієї цитати дає тільки скорочене уявлення про його враження".

Армін Кьорпер описує, як Росія намагається створити враження нормальності та відбудови за допомогою значних фінансових ресурсів.

Андрющенко закликав відреагувати на ситуацію

Мер Маріуполя Андрющенко відреагував на ситуацію: "Офіційна реакція мерії буде сьогодні, як вона має бути. "Неофіційно" скажу, що: гроші не пахнуть нікому, ба більше представникам російських офісів нормальних ЗМІ; поки ми не поставимо національну безпеку у верхній кут, таке відбуватиметься і далі, і більше, більше, більше", – написав він.

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Крім того, він звернувся до РНБО, СБУ, ДПСУ, закликавши показово хоча б раз швидко відреагувати на такий випадок.

"По перше, запровадити персональні санкції щодо журналіста та притягнути його до відповідальності за порушення кордону. По-друге, радить чиновник, відкрити і кримінальне провадження за пропаганду – з вироком або розшуком", – додав він.

Реакція МЗС України

Речник відомства Олег Ніколенко також відреагував на інцидент, назвавши його "спотворенням реальності".

"Це не журналістика", – написав він.

Ніколенко наголосив, що візит керівника московського бюро до окупованого Маріуполя без згоди України порушив українське законодавство, та закликав надати офіційні пояснення.

"Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки й цілі квартали. І це відбувається дуже швидко", – заявив він.

Яка ситуація у Маріуполі

Тим часом жителі Маріуполя скаржаться на відсутність великої кількості "вузьких" спеціалістів і проблеми з обладнанням у місцевих лікарнях. Ба більше, люди не можуть отримати допомогу навіть від "швидкої".

Також у місті досі багато будинків аварійні – не мають опалення, електропостачання. Але замість того, щоб відновити житло для маріупольців, окупанти вирішили видати план “реконструкції” набережної.

Крім того, відновлення десятків будинків про які рапортують окупанти, виявились “фасадними”.

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