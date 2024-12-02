Військова підтримка та мирні перемовини: для чого Шольц прибув до Києва

Вперше за два з половиною роки очільник німецького уряду прибув до України.

Німецький канцлер Олаф Шольц 2 грудня прибув з неоголошеним візитом до столиці України.

Детальніше про приїзд голови німецького уряду до Києва – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Олаф Шольц у Києві

Зранку, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва з неоголошеним візитом.

За даними Bild, поїздка Шольца до України була запланована ще до початку урядової кризи в Німеччині та розколу правлячої коаліції. Канцлер хотів, щоб його візит відбувся після виборів у США та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться у січні.

Нагадаємо, востаннє канцлер ФРН побував у Києві в червні 2022 року разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єром Італії Маріо Драґі.

В Офісі Президента повідомили, що Шольц із Зеленським відвідали поранених українських військових у київському шпиталі. Німецький канцлер поспілкувався з бійцями.

Володимир Зеленський разом з канцлером ФРН вшанував памʼять усіх наших воїнів, чиї життя були забрані російською агресією, а згодом вони оглянули повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування, які Україна виготовляє у співпраці з Німеччиною.

Валіза Шольца

Після прибуття канцлера ФРН у соцмережах українці активно розпочали поширювати меми щодо валізи Шольца. Багато жартів стосувалося її вмісту. Одні припускали, що там зброя, інші – гроші, треті гадають, що там ключі до крилатих ракет "Taurus".

Також читайте Сіярто зустрівся з Лавровим і зробив заяву про мир

"Шольц ядерку привіз", "Шольц привіз пакет допомоги", "Олаф Шольц приїхав, щоб отримати тисячу від Зеленського" – з такими підписами в соцмережах поширювалися жартівливі фото із приїзду канцлера ФРН.

Жартівлива картинка про приїзд Шольца / Скриншот із соцмережі

Жартівлива картинка про приїзд Шольца / Скриншот із соцмережі

Жартівлива картинка про приїзд Шольца / Скриншот із соцмережі

За словами підприємця Андрія Федоріва, валіза Rimowa, з якою був канцлер, є символом німецької культури завдяки своїй довговічності та статусу.

Підприємець розповів, що в аеропорту Мюнхена можна побачити щонайменше десятки людей із цими валізами різного розміру та віку. Бренд Rimowa є культовим для німецької культури через свою довговічність. Вважається, що таку валізу купуєш раз у житті, і чим вона більш вбита та порепана, тим краще. Вона є символ безпеки й ощадливості.

Мета приїзду

Як повідомило німецьке інформагентство DPA, Шольц прибув до столиці України для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією видання Tagesschau, після прибуття до української столиці німецький канцлер наголосив на своїй підтримці держави, яка зазнала нападу з боку Росії.

Видання Spiegel пише, що своїм візитом канцлер Німеччини хоче дати зрозуміти, що його держава продовжує стояти на боці України.

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", – заявив Шольц після прибуття до Києва.

Він запевнив, що Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі". Політик також висловив сподівання на швидке постачання зброї.

Видання Bild із посиланням на джерела повідомило, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Шольц хоче з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних переговорів з Росією.

"Ніщо не має вирішуватися через голови українців", – сказало джерело видання.

Зауважимо, 15 листопада німецький канцлер вперше за два роки поговорив телефоном з Путіним. Своїм вчинком він порушив ізоляцію російського президента, з яким через агресію проти України відмовлялася розмовляти переважна більшість західних лідерів.

Володимир Зеленський зазначив, що телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським президентом Володимиром Путіним може відкрити "скриньку Пандори" багатослівних переговорів, які нічим не завершаться.

Під час спільної пресконференції 2 грудня Зеленський заявив, що часті розмови з президентом Росії Володимиром Путіним можуть призвести до його визнання, що не зміцнює Україну.

Військова допомога від Німеччини, але без "Taurus"

Після прибуття канцлер ФРН заявляв, що Берлін поставить Києву зброю на 650 мільйонів євро.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальше постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", – висловився Шольц після свого прибуття до столиці України.

Проте в пакеті допомоги не буде бажаних крилатих ракет "Taurus", які хоче Україна, пише Bild.

Як повідомляв Шольц раніше в ефірі в ефірі ZDF, його країна "не робить певні речі", зокрема ті, що стосуються передавання цих ракет.

Також читайте Очільниця МЗС Німеччини у Китаї озвучила застереження щодо РФ

За словами канцлера ФРН, постачання німецьких ракет "Taurus" Україні є відповідальністю, яку він не хоче брати на себе.

Згодом на спільній пресконференції Шольц заявив про екстрену зимову допомогу від Німеччини.

Зокрема, у грудні Україна отримає пускові установки для "Patriot" та самохідні зенітні установки "Gepard". Наступного року Німеччина також поставить Україні шість вертольотів "Sea King", системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони.

До нового пакету допомоги від Німеччини також увійдуть:

системи протиповітряної оборони "Iris-T";

десять основних бойових танків "Leopard 1A5";

60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин;

шість тисяч некерованих і 500 керованих ракет.

Тривала розмова

Під час пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що його переговори з Олафом Шольцом у форматі тет-а-тет тривали майже дві з половиною години замість запланованих 40 хвилин. Головними темами стали: посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України до НАТО.

"Я пояснив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки, був достатньо відкритим з канцлером щодо НАТО і наших гарантій безпеки. Кому ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай усі деталі залишаться між нами, тому була така довга розмова", – зазначив Зеленський.

Крім того, за словами очільника держави, на зустрічі йшлося про зміну влади у Сполучених Штатах.

"Ми дуже сподіваємося, що підтримка нової адміністрації Сполучених Штатів Америки буде сильною, ще сильнішою і що політика Сполучених Штатів не зміниться. Передусім маємо говорити про це тут, у Європі, і думати, як можемо ще посилити нашу державу, які б виклики нас не очікували", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше під час спільної пресконференції Зеленський заявив, що Росія має усвідомити злочини, які вчиняє в Україні.

Інформація оновлюється.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.