Німецький концерн Rheinmetall побудує в Україні воєнний завод — що там вироблятимуть

Німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі "Райнметаль" офіційно отримав замовлення на будівництво заводу боєприпасів в Україні.

Rheinmetall — концерн із виробництва зброї Німеччини офіційно отримав замовлення від українського уряду на будівництво в Україні заводу, де вироблятимуть артилерійські 155-мм снаряди.

Про це пише пресслужба Rheinmetall.

Що містить замовлення та яка його вартість

У замовленні від уряду України йдеться про повне технічне оснащення заводу: від початку і до введення в експлуатацію.

Вартість замовлення не називають, проте зазначають, що це "близько трьох цифр у мільйонах євро".

Найближчим часом в Україну доставлять обладнання для будівництва та інші потрібні ресурси.

Виробництво боєприпасів в Україні планують розпочати протягом 24 місяців. За експлуатацію заводу також відповідатиме "Укроборонпром".

"Ми втілюємо наші слова в життя і разом з нашим партнером створюємо український центр компетенції щодо боєприпасів", — додав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Про плани відкриття нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні стало відомо після Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді Rheinmetall повідомив, що завод випускатиме шестизначну кількість артилерійських снарядів 155-мм калібру на рік.

Німецькій збройовій компанії належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській — 49%.

Нагадаємо, американська розвідка зірвала плани РФ вбити виконавчого директора німецького виробника зброї Rheinmetall – Арміна Паппергера. Відомо, що концерн виробляє артснаряди та військову техніку для України.

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