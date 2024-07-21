Німецький Patriot в Україні та нові дані про вбивцю Фаріон: головне зі звернення Зеленського

Президент повідомив, що сьогодні вислухав доповіді керівників СБУ та МВС.

Україна отримала обіцяне посилення протиповітряної оборони для протидії російським ракетам.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 21 липня.

“Німецький "Петріот" прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України”, - наголосив він.

Президент також повідомив, що сьогодні вислухав доповіді голови СБУ та керівника МВС.

Зеленський зазначив, що є “хороші результати у протидії колаборантам”, а також “деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити”. “Просто не варто. Окупант повинен це відчути”, - пояснив він.

Зеленський уточнив, що доповідь міністра внутрішніх справ стосувалася розслідування вбивства Ірини Фаріон. “Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з’являється більше даних щодо виконавця цього злочину”, - повідомив він.

У своєму зверненні Зеленський також відзначив роботу ремонтних бригад, працівників “атомки” та всіх, хто задіяний для стабілізації електропостачання.

“Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики. Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше”, - запевнив він.

Зеленський зізнався! Новий "Петріот" прибув!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни.

Читайте також: