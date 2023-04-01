"Німесил is the new гречка": українці вибухнули мемами через продаж ліків за рецептом (фото)

Від квітня усі рецептурні ліки мають виписувати за рецептом.

Від 1 квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків в Україні буде здійснюватися лише за рецептом. Від ранку 31 березня у Мережі публікували фото черг в аптеках по всій Україні, коли люди намагалися встигнути закупити ліки без рецепту.

У Мережі відреагували на ці події та створили низку мемів – дивіться на ТСН.ua.

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Німесил is the new гречка — Freel Фріл (@FreelFreel) March 31, 2023

В майбутньому Корвалол та Німесил можна буде купити методом "закладок" pic.twitter.com/bfGPHIlxcO — Vilna Poltava (@vilnpoltava) March 31, 2023

Прікол про Німесил pic.twitter.com/EYMRfKEqAF — Роміч Ромаро (@danceromaro) April 1, 2023

Купую Німесил pic.twitter.com/ir19gX9MEA — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) March 31, 2023

Нагадаємо, українці штурмували аптеки – які ліки від 1 квітня можна придбати лише за рецептом.

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