"Німесил is the new гречка": українці вибухнули мемами через продаж ліків за рецептом (фото)

Від квітня усі рецептурні ліки мають виписувати за рецептом.
Від 1 квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків в Україні буде здійснюватися лише за рецептом. Від ранку 31 березня у Мережі публікували фото черг в аптеках по всій Україні, коли люди намагалися встигнути закупити ліки без рецепту.
У Мережі відреагували на ці події та створили низку мемів – дивіться на ТСН.ua.
Німесил is the new гречка— Freel Фріл (@FreelFreel) March 31, 2023
В майбутньому Корвалол та Німесил можна буде купити методом "закладок" pic.twitter.com/bfGPHIlxcO— Vilna Poltava (@vilnpoltava) March 31, 2023
Прікол про Німесил pic.twitter.com/EYMRfKEqAF— Роміч Ромаро (@danceromaro) April 1, 2023
Купую Німесил pic.twitter.com/ir19gX9MEA— PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) March 31, 2023
Нагадаємо, українці штурмували аптеки – які ліки від 1 квітня можна придбати лише за рецептом.
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