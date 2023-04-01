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"Німесил is the new гречка": українці вибухнули мемами через продаж ліків за рецептом (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3669
Час на прочитання
1 хв
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"Німесил is the new гречка": українці вибухнули мемами через продаж ліків за рецептом (фото)

Фото: з відкритих джерел

Від квітня усі рецептурні ліки мають виписувати за рецептом.

Від 1 квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків в Україні буде здійснюватися лише за рецептом. Від ранку 31 березня у Мережі публікували фото черг в аптеках по всій Україні, коли люди намагалися встигнути закупити ліки без рецепту.

У Мережі відреагували на ці події та створили низку мемів – дивіться на ТСН.ua.  

Фото: з відкритих джерел / ©
Фото: з відкритих джерел
Фото: з відкритих джерел / ©
Фото: з відкритих джерел
Фото: з відкритих джерел / ©
Фото: з відкритих джерел
Фото: з відкритих джерел / ©
Фото: з відкритих джерел
Фото: з відкритих джерел / ©
Фото: з відкритих джерел
Фото: з відкритих джерел / ©
Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, українці штурмували аптеки – які ліки від 1 квітня можна придбати лише за рецептом.

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Дата публікації
Перегляди
3669
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