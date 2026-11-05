Німець розповів, що його здивувало у побуті з українкою: діти та "відро супу" (фото)

Українка Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

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Українська блогерка Лілія, яка перебуває в стосунках із німцем, опублікувала у TikTok відео, у якому попросила коханого розповісти, що йому найбільше не подобається в українських жінках. Відповідь стосувалася не зовнішності чи характеру, а побутових звичок — надмірної турботи про дітей та традиції готувати «із запасом».

Про це @lillia.my.paradise розповідає у своєму блозі.

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«Перше, що мені не подобається… Коли йдеться про дітей. У Німеччині є „божевільні“ мами, але тут це екстремально! Повністю екстремально», — сказав чоловік у відео в TikTok блогерки.

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За його словами, українські мами дуже уважно ставляться до здоров’я, харчування та виховання дітей, прагнучи дати їм «все найкраще і навіть більше».

Друге, що здивувало німця, — розміри порцій.

«Якщо я хочу супу, то отримую відро супу. Я не знаю, що мені з цим робити. Це завжди так, знову і знову», — пожартував він.

Реакція підписників

У коментарях під відео багато користувачів погодилися з героєм. Одні зазначили, що українці люблять частувати, інші жартували, що «зварити дволітрову каструлю борщу неможливо на генетичному рівні».

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«Та в нас маленька каструлька є тільки для того, щоб яйця зварити! Українці люблять поїсти й пригостити інших! А щодо дітей… Так, діти для нас — святе!»

«То живи з німкенею.»

«Це, мабуть, у нас усіх таке. Страшенна любов і опіка над дітьми (навіть коли вони вже дорослі) та готування відрами.»

«Зварити дволітрову каструлю борщу на генетичному рівні неможливо.»

«Ми не вміємо варити менше борщу, тільки відро.”Євгенія Л

«Так і знала, що моє рішення вийти заміж за грузина було правильним.»

«Борщ — це „їжа богів“, яку він готовий їсти на сніданок, обід і вечерю. Тому моя шестилітрова каструля здається йому замалою для такої смакоти. Наше готування тазиками — чудова традиція.»

«Я ніколи не буду в його очах надто турботливою мамою. Бо треба знати, що таке люблячий грузинський батько. У мене просто немає шансів.»

«Це про мене. Тому я б і не змогла жити з іноземцем — ми б не зійшлися менталітетами.»

«Варити одну тарілочку їжі — це тільки бруднити посуд.»

Нагадаємо, раніше українка купила стару хату в селі на Житомирщині та «влипла» на великі гроші. Юлія поділилася в TikTok кошторисом заміни даху у купленому сільському будинку, викликавши бурхливу дискусію в соцмережах.

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