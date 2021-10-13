Нинішня хвиля СOVID-19 вже перевищила торішню: українців попередили про рекордні дані найближчим часом

Нинішня хвиля СOVID-19 вже перевищила торішню: українців попередили про рекордні дані найближчим часом

Наприкінці жовтня кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу може сягнути до понад 20 тисяч.

В Україні поточна хвиля коронавірусу за більшістю показників перевищила торішню осінню хвилю. Найближчим часом кількість інфікованих збільшуватиметься і далі.

Про це йдеться в прогнозі вчених Національної академії наук України.

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Зазначається, що значення наростатимуть доволі стрімко. Найбільша нестабільність очікується найближчим часом, за 4 вихідні поспіль.

За даними НАН, протягом останніх двох тижнів кількість нових випадків СOVID-19 зросла вдвічі за 2 тижні та вп’ятеро за місяць. За два тижні зросли такі показники:

кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза,

кількість нових госпіталізацій зросла у 1,7 раза.

Смертність виросла в 2,3 раза.

Також, як уточнюється, смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – уже на 6%, і продовжує стрімко зростати.

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"На цьому тижні очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, але цьому, ймовірно, завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень. За збереження поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні", - припускають вчені.

Зокрема, згідно з прогнозними обчисленнями, від 20 до 26 жовтня кількість нових випадків зараження складатиме 18 640 і 20 922, у різних системах моделювання.

Національна академія наук України

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де найбільша і найменша заповненість "ковідних" відділень. Перелік за цим посиланням.

Як повідомлялося, Херсонська область через погіршення ситуації з COVID-19 переходить до "червоної" зони карантину. Обмеження почнуть діяти від 15 жовтня.

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