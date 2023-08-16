Волонтери створили машину для розмінування зі звичайного екскаватора: як вона працює

Український інженер випробовує новий підхід до розмінування, оснастивши сільськогосподарський екскаватор обертовими ланцюгами для викорчовування боєприпасів, що не розірвалися.

Про це інформує ТСН.ua з посиланням на Insider.

Винахідник машини, інженер на ім'я Віталій, розповів в інтерв’ю Reuters, що важкі ланцюги, які обертаються, з силою врізаються в землю або міну, що не розірвалася.

“Будь-яка міна, протитанкова чи протипіхотна, здетонує”, — сказав він виданню. На відеозаписі машини в роботі видно, як ланцюги, оснащені важкими металевими блоками, на великій швидкості кружляють над землею і піднімають шлейфи землі, коли вони вдаряються об міну.

За повідомленням Reuters, дизайн машини натхненний танком “Шерман” часів Другої світової війни, деякі з яких також були оснащені ланцюгами, що обертаються, для розмінування.

За словами Віталія, щоб дістатися глибше під землею, до циліндра, що обертається, можна також прикріпити ножі. Випробування проти надпотужних протипіхотних мін виявилися успішними, повідомив виданню експерт з розмінування Володимир Озорян.

Це одна з кількох волонтерських ініціатив у партнерстві з українською армією, повідомляє Reuters.

Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі, заявив у серпні міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian. Експерт ООН з питань мін Олександр Лобов підрахував, що близько третини території країни забруднена боєприпасами, що не вибухнули, в тому числі наземними мінами.

Росія встановила міни у величезній кількості по всій лінії фронту. Деякі мінні поля сягають близько 16 км завглибшки і становлять надзвичайні труднощі для контрнаступу України, як повідомляла у липні газета The Washington Post.

Це означає, що Україна за допомогою тренувань, які проводять країни-союзники, прискорює підготовку військ і техніки, необхідних для вирішення цієї проблеми, яка, за прогнозами, триватиме ще довго після будь-якого відступу росіян.

Один з командирів, який розмовляв із The Washington The Post, також сказав, що обладнання для розмінування, яке постачається Заходом, виявилося напрочуд легкою мішенню для російської артилерії, що розчаровує. Станом на липень Україна отримала лише 15% матеріалів для розмінування, які вона запросила у західних союзників, повідомило виданню анонімне джерело.

Нагадаємо, 14 серпня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів, який включає обладнання для розмінування.

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