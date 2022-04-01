Нищать власну техніку і видають її за українську, щоб показати свої "перемоги": СБУ оприлюднила розмову окупантів

Нищать власну техніку і видають її за українську, щоб показати свої "перемоги": СБУ оприлюднила розмову окупантів

Путінські вояки звітують, що техніка нищиться погано, тож фото затримуються.

Російські окупанти не гребують нищити власну техніку та озброєння задля картинки успіхів над ЗСУ. Її вони видають за підбиту українську.

СБУ виклала запис телефонної розмови, на якій військовослужбовці РФ вирішують, як підбити техніку і потім надіслати фото для звітності.

На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію знищених мінометів. Путінські вояки звітують, що техніка нищиться погано, тож фото затримуються.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – говорить роздратовано командир.

Нагадаємо, що російський окупант, який родом із Херсонської області, обстрілює рідну матір. Жінка живе в Україні та відмовляється їхати зі своєї землі. Аудіозапис розмови окупанта з мамою опублікували у пресслужбі СБУ.