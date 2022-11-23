"Нищити рашистську потвору": Данілов відповів Росії на масований ракетний удар

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що жодні терористичні дії Росії ні на крок не наблизять перемовини.

У середу, 23 листопада, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українським об’єктам критичної інфраструктури. На даний час відомо вже про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок влучання ворожих ракет по житловим будинкам в столиці та на Київщині.

У вівторок, 22 листопада, секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що Росія ще має достатній запас ракет для 3-4 масованих ракетних ударів на кшталт того, що відбувся 15 листопада, коли ворог випустив по Україні майже 100 ракет.

На масований ракетний удар у середу, 23 листопада, Олексій Данілов відповів Росії у Twitter:

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони".

Нагадаємо. що раніше стало відомо, що в результаті влучання в двоповерховий будинок у столиці загинула людина, ще одна була поранена.

Не працює і міська електричка.

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