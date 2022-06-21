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"Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося": Бородянку відвідав прем'єр-міністр Люксембурга

"Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося": Бородянку відвідав прем'єр-міністр Люксембурга

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"Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося": Бородянку відвідав прем'єр-міністр Люксембурга

До України з візитом прибув прем'єр-міністр Люксембурга Ксав'є Бетель.

В його політик побував у звільненій від окупантів Бородянці у Київській області.

Про це він повідомив у своєму твітері.

"Борондянка постраждала до повного знищення російською агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося", - написав Бетель.

Також Ксав'є Бетель відвідав столицю України - Київ.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драґі нібито, за даними авторитетного німецького видання, під час зустрічі із Володимиром Зеленським спонукали його до перемовин з Росією. Спікер українського лідера спростував це, запевнивши, що інформація не відповідає дійсності.

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