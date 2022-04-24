"Ніщо не може відібрати спільну радість": Епіфаній звершив богослужіння з нагоди Великодня

"Ніщо не може відібрати спільну радість": Епіфаній звершив богослужіння з нагоди Великодня

Святкове богослужіння відбулося у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Очільник Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисте богослужіння з нагоди світлого Христового Воскресіння. За ходом дійства можна було слідкувати онлайн.

Про це повідомлялося на його офіційній сторінці у Facebook.

"Попри біль і страждання, руйнування й горе, які принесла в наш дім війна, ніщо не може відібрати ту спільну радість, яку серед темряви нічної та на світанку нового дня нової України приносить нам сьогодні Воскресіння Христове. Від серця до серця ділімося цією радістю, примножимо її, сповіщаючи про велику перемогу над гріхом, злом і смертю, адже воістину Христос воскрес!" - йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що цього року через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн.

Також читайте До України привезли Благодатний вогонь нетрадиційним шляхом: чому це історичний момент

Додамо, що у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

Читайте також:

СБУ застерігає про можливі провокації Росії у Великдень (жестовою мовою)