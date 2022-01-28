Жодна армія в світі не буде готова захищати Україну у разі повномасштабної війни - Зеленський

Жодна армія в світі не буде готова захищати Україну у разі повномасштабної війни - Зеленський

Очільник держави припустив, що загроза війни у Європі існує і якщо вона буде, то торкнеться сусідніх країн.

Президент Україна Володимир Зеленський вважає, що у разі повномасштабної війни з РФ жодна армії світу не готова боронити Україну, і це серйозні виклики для НАТО.

Про це голова держави сказав у п'ятницю, 28 січня, під час пресконференції з іноземними ЗМІ.

"Якщо буде війна, скажіть, а яка армія, якої країни готова буде захищати нас? Жодна. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому, що якщо Україну взяти до НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО", - наголосив Зеленський.

Очільник української держави припустив, що загроза війни у Європі існує і якщо вона буде, то торкнеться сусідніх країн. Також Зеленьський вважає, що деякі країни-члени НАТО не готові прийняти Україну до Альянсу, бо у разі військового конфлікту вони будуть змушені захищати нашу державу.

"Точно буде (повномасштабна війна - ред.)! І там можливі провокації. Тому що ці деякі країни НАТО також були республіками колишнього радянського союзу. І чи ви впевнені в тому, що в цей момент, коли такі маленькі держави скажуть, що у них війна з дуже серйозною армією, ви впевнені, що їх будуть захищати?", - сказав Зеленський.

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