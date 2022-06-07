"Ніяких домовленостей з Росією немає і не може бути": Зеленський розповів про схему розблокування українських портів

"Ніяких домовленостей з Росією немає і не може бути": Зеленський розповів про схему розблокування українських портів

Україна готова експортувати 100% зерна яке Росія заблокувала у портах. Однак це можливо лише за допомоги країн партнерів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з Росією жодних домовленостей бути не може. Проте партнери України могли б забезпечити морський коридор для українських кораблів.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Financial Times.

"Всі прекрасно знають, що ми не пустимо російські кораблі в наші порти, тому що вони щоденно нас атакують. І всі прекрасно знають, що Україна готова експортувати на 100% все, що в нас є. Ми готові до нормальних, цивілізованих, але безпечних умов. Тому схема дуже проста, яка була запропонована нами, яка підтримувалась Організацією Об’єднаних Націй і деякими країнами-партнерами", - сказав глава держави.

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За його словами, схема полягає в тому, щоб зробити безпечний морський коридор, який можуть забезпечити кораблі будь-якої з держав-партнерів, "але не Російської Федерації".

"Тому що їм ми не довіряємо, у нас з ними конкретна війна. Про яку довіру ми говоримо?" - наголосив Зеленський.

Після розблокування портів Україна готова експортувати заблоковані товари, однак далі питання за Росією: чи відкриє вона вогонь по кораблях тієї чи іншої держави або по флоту, який йтиме під прапорами ООН.

"Ніяких домовленостей у нас з Росією немає і не може бути", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо переговорів з президентом країни-агресорки Путіним залишилася незмінною. Глава держави досі готовий сісти за стіл переговорів, аби закінчити війну в Україні.

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