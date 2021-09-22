Жодних паперових грошей: у Тернополі зросте вартість проїзду в громадському транспорті та зміниться форма оплати

Електронну оплату за проїзд запровадили для прозорої роботи перевізників.
У Тернополі від 1 жовтня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Також розрахуватись за проїзд можна буде тільки соціальною карткою, електронним квитком чи банківською карткою.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Електронну оплату за проїзд запровадили для прозорої роботи перевізників. Також у місті підвищили вартість проїзду залежно від форми оплати:
- для пасажирів, які платитимуть, за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі "Соціальною картою тернополянина", тариф на проїзд становитиме 8 гривень;
- для пасажирів, що здійснюватимуть оплату за проїзд у міському громадському транспорті (автомобільному або електричному) неперсоніфікованим електронним квитком (проїзним квитком) – тариф становитиме 9 гривень;
- для пасажирів, що сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя становитиме 10 гривень (незалежно, чи це тролейбус, чи маршрутне таксі).
Також у Тернополі діятиме і пільговий проїзд.
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