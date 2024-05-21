"Ніяких загороджень не було": у ЗСУ пояснили причину швидкого прориву росіян на Харківщині

На кордоні були повинні бути встановлені мінні загородження, але їх не було.

Російські загарбники під час наступу на Харківщині планували частково оточити Харків та тиснути схід від Печенізького водосховища.

Про це пише видання The Economist з посиланням на отримані військові плани росіян.

У статті вказується, що з початку операція повинна була початись 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

У планах загарбників було визначено два напрямки атаки по обидва боки Печенізького водосховища. Наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова.

Українські військові з 92-га бригади зупинили їх та відкинули загарбників на 10 кілометрів від початкової мети.

Крім того, за даними видання, на Вовчанському напрямку загарбники мали прорватись до міста Печеніги.

"Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було", - йдеться у статті.

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський сказав журналістам, що росіянам "просто дозволили пройти".

"Ми спостерігали, як вони прорізали прикордонний паркан на екранах близько 23:00 9 травня, і я сказав своїм людям подивитися, як вони будуть вибухати на мінах. Вибухів не було, вони просто продовжували йти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вовчанську загарбники намагаються закріпитися у житловій забудові для вуличних боїв.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники хочуть перетворити великі міста на "сіру зону".

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