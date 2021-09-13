Жодної "дистанційки": на Буковині школи з невакцинованими вчителями закриють на карантин

Лише близько 36% навчальних закладів Буковини вакцинували понад 80% від усього персоналу.
У Чернівецькій області не дозволятимуть переходити на дистанційну форму навчання школам і вишам, в яких вакциновано менше 80% педагогів. Ці заклади закриватимуть на карантин.
Про це розповів очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Нам вдалося переконати багатьох вчителів зробити щеплення, але цей результат є далеким від позитивного", — сказав Осачук.
За його словами, лише близько 36% навчальних закладів Буковини вакцинували понад 80% від усього персоналу.
"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання — це очна. Студенти, діти повинні ходити до садочка, до школи, в університети. Хочу наголосити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Жодного дистанційного освітнього процесу не буде відбуватися. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", — сказав очільник ОДА.
Нагадаємо, що одеських школярів відправили на дистанційне навчання.