Жодної "дистанційки": на Буковині школи з невакцинованими вчителями закриють на карантин

Жодної "дистанційки": на Буковині школи з невакцинованими вчителями закриють на карантин

Лише близько 36% навчальних закладів Буковини вакцинували понад 80% від усього персоналу.

У Чернівецькій області не дозволятимуть переходити на дистанційну форму навчання школам і вишам, в яких вакциновано менше 80% педагогів. Ці заклади закриватимуть на карантин.

Про це розповів очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Нам вдалося переконати багатьох вчителів зробити щеплення, але цей результат є далеким від позитивного", — сказав Осачук.

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За його словами, лише близько 36% навчальних закладів Буковини вакцинували понад 80% від усього персоналу.

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання — це очна. Студенти, діти повинні ходити до садочка, до школи, в університети. Хочу наголосити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Жодного дистанційного освітнього процесу не буде відбуватися. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", — сказав очільник ОДА.

Нагадаємо, що одеських школярів відправили на дистанційне навчання.

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