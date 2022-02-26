"Ніяку зброю ми не складемо": Зеленський звернувся до українців через фейк у Мережі (відео)

Він записав відеозвернення.

Президент України Володимир Зеленський зранку 26 лютого звернувся до українців і повідомив, що наша армія не збирається складати ніяку зброю. Він попередив про багато фейків у Мережі.

Зеленський записав відео біля Офісу президента на Банковій у Києві.

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"Всім доброго ранку, українці. Зараз в Мережі з'явилося дуже багато фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію. Значить так: я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя - це наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І все це ми будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що українські військові в ніч на суботу, 26 лютого, боронили Київ від російського ворога. В районі станції метро "Берестейська" армія РФ била по військовій частині, намагалася атакувати ТЕЦ-6. Запеклі бої тривали у Василькові Київської області.