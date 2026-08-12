Ніж проти ветеранів війни: у Нововолинську чоловік порізав військових ТЦК

На Волині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК: один військовий у важкому стані / © ТСН

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У Нововолинську на Волині чоловік ножем порізав військовослужбовців ТЦК, коли ті проводили заходи оповіщення

Про це повідомляє оперативне командування «Захід» на офіційній сторінці у Facebook.

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Інцидент стався сьогодні, 12 серпня, у Нововолинську Волинської області під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК спільно з представниками Нацполіції.

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В результаті один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Наразі його стан оцінюється як важкий, медики надають необхідну допомогу. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки. Після надання медичної допомоги його стан задовільний.

У ТЦК наголосили, що їхні військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК вони були переведені за станом здоров’я.

Що розповіли у поліції

У поліції підтвердили, що під час перевірки документів чоловік спричинив ножові поранення військовослужбовцям та втік

Місцеві поліцейські оперативно встановили нападника: це житель Нововолинська, 1978 року народження. Він уже затриманий. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Тривають слідчі дії.

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Раніше на Одещині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів, внаслідок чого вони опинилися в реанімації.

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