Ніжилися у басейні: на Миколаївщині поліцейських відсторонили від служби за секс у громадському місці

На Миколаївщині правоохоронці проводять службове розслідування за підозрою в негідній поведінці поліцейських.
В соцмережах почало розповсюджуватись відео, на якому видно, як поліцейські в басейні займаються сексом.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася, коли правоохоронці перебували поза службою. Проте їх все одно відсторонили від службових обов’язків.
“Як тільки у соціальних мережах була поширена інформація щодо аморальної поведінки працівників поліції, керівництво обласного управління призначило за цим фактом службове розслідування. За його результатами керівництво ГУНП в Миколаївській області прийматиме рішення про притягнення правоохоронців до відповідальності. На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
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