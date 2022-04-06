Нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

Палата депутатів (нижня палата) парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках геноцидом українського народу.

Про це у Twitter 6 квітня повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу", - написав він та пообіцяв надати згодом деталі.

Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022

Варто зазначити, що Палата депутатів парламенту Чехії напередодні також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені Росією в Україні.

Голодомор – це геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним шляхом штучно створеного масового голоду з метою знищення українців та їхніх намагань збудувати самостійну, незалежну від Москви Українську Державу.