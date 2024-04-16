Низка медійників вимагають звільнити речницю Сил оборони півдня Гуменюк: причина

Низка українських та закордонних медійників закликали керівництва ЗСУ і Міноборони звільнити речницю Сил оборони півдня Наталю Гуменюк.

Відповідну заяву на адресу головкома ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича опублікував "Детектор.media".

Журналісти зазначають, що українці і світ бачать, як українські військові захищають Часів Яр, і як його руйнують росіяни. Як українські військові тримають Куп’янськ та села навколо, а росіяни намагаються їх знищити. Але мало уваги звертається на не менш руйнівні атаки РФ на Херсон і Берислав.

"Чому ж журналістам "цікавіше" висвітлювати бої за ті міста, а не події на Херсонщині Бо на сході немає Наталі Гуменюк, а на півдні є. Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", – йдеться у заяві.

Медійники зізнаються, що фіксувати воєнні злочини Росії пресі вдавалось фіксувати, здебільшого обходячи обмеження, встановлені в зоні підпорядкування Гуменюк, а не за її сприяння.

Найбільш кричущим випадком медіники називають заборона в'їзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС.

"Тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських "воєнкорів", адже від нас інформація була майже відсутня", – скаржаться журналісти.

За їхніми словами, пізніше Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло.

"До цього журналістам доводилось мінними полями заїжджати в щойно звільнені села на Херсонщині і Миколаївщині, аби в момент найбільшої цікавості світу розповісти про воєнні злочини росіян. Офіційного дозволу заїхати в ці села легально дорогами через блокпости в адекватний термін домогтись було неможливо", – розповідають підписанти.

"Рятувальним службам Херсонщини відмовляли в праві взяти з собою журналістів на ліквідацію наслідків російських злочинів у Бериславі.

Закриті й Антонівка, Дар’ївка та частина Херсона (Корабельний район та "Острів"), де люди також потерпають від російських обстрілів.

На відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів та стабпунктів, де лікують поранених захисників та цивільних", – йдеться у заяві.

Медійники відкрити заявляють, що їм пропонували працювати в "потьомкінських окопах" за десятки кілометрів від реальної лінії фронту і фактично імітувати свою роботу.

"Звісно, така імітація неприпустима для більшості медіа, отже вони обирають інші напрямки фронту, де можна просто нормально виконати свою роботу. Найбільш популярне слово в комунікаційного відділу сил оборони Півдня – "заборонено", – зазначають підписанти.

На їхню думку, дії Гуменюк позначаються і на рівні обороноздатності регіону, і на допомозі громадам регіону від міжнародної спільноти.

Тому медійники вимагають замінити Наталю Гуменюк "на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями", а також забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів.

Зауважимо, що серед списку підписантів – двоє наших колег-журналістів ТСН: Олександр Моторний і Наталя Нагорна.

Раніше повідомлялося, що командувачем військ оперативного командування "Південь" призначений бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

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