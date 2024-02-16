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Низка потягів “Укрзалізниці” затримується через проблеми на кордоні з Польщею

Низка потягів “Укрзалізниці” затримується через проблеми на кордоні з Польщею

Потяг "Укрзалізниці" / Фото: "Укрзалізниця"

Причиною змін у розкладі руху стало пошкодження контактної мережі на території сусідньої країни.

У п'ятницю, 16 лютого, українські поїзди, які здійснюють рейси до польського міста Перемишля та у зворотному напрямку, можуть мати затримки у русі та зміни в розкладі.

В Укрзалізниці пояснили це пошкодженням контактної мережі у Польщі.

Зокрема, поїзд №73 Харків - Перемишль прямуватиме до станції Медика, звідки пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля. 

У зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами для пересадки до своїх вагонів. Посадка в автобуси буде здійснюватись за квитками на поїзд. 

“Пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби. Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня”, - йдеться у повідомленні. 

Що саме стало причиною пошкодження, не повідомляється.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 16 лютого, заблокованими були п'ять пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною. У чергах - близько 1400 вантажівок.

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