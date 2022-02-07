"Низька" ймовірність вторгнення РФ і відкриття кордонів в Австралії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Міністерство оборони України оцінює ймовірність значної ескалації конфлікту з боку Російської Федерації як низьку. Читати далі –>
- Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір Європейського Союзу та США зміцнити енергетичну безпеку України. Читати далі –>
- Державні кордони Австралії від 21 лютого вперше за майже два роки відкриються для іноземних громадян. Читати далі –>
- Надзвичайний стан оголосили в канадській столиці Оттаві на тлі протестів проти проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19, які тривають вже десять днів поспіль. Читати далі –>
- Кандидатка в президенти Франції від "Республіканців" Валері Пекресс російською мовою закликала РФ відмовитися від війни з Україною. Читати далі –>