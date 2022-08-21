Низькі ціни не допомогли: туристичний потік до окупованого Криму вдвічі знизився

У 2022 році туристичний потік до тимчасово окупованого Криму знизився удвічі.
До анексованого півострова росіяни відмовлялись їхати навіть не зважаючи на низькі ціни.
Про це сказав віце-президент Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Сергій Ромашкін.
Він заявив, що у порівнянні з минулим роком попит на відпочинок в Криму знизився вдвічі. Окупований півострів втратив популярність серед росіян ще навіть перед "бавовною" у Новофедорівці. Ромашкін додав, що у порівнянні з іншими російськими курортами, ціни в Криму цьогоріч не виросли.
У Росії цього року не є популярними й інші чорноморські курорти. Так, туристичний потік до Анапи впав на 12%, до Сочі - на 2-3%.
Нагадаємо, в ISW розповіли, як "бавовна" у Криму викликала обурення серед росіян.
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