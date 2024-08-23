Низку областей накриють дощі: як зміниться погода сьогодні, 23 серпня

У п'ятницю, 23 серпня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє "Український гідрометеоцентр".

Опадів не очікується. Лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +23... +28℃. На решті території +29... +34℃, місцями сильна спека +35℃.

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Денна температура повітря +23... +28℃, у Києві +25... +27℃.

Раніше синоптикиня повідомила, що спека в Україні лише набирає обертів. Високі температури будуть майже до кінця серпня. Прохолодніше стане лише останніми днями місяця.

Погода в Україні. Синоптики прогнозують дощі

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