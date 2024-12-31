Низку областей України охопила повітряна тривога: що відбувається (мапа)

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!
У вівторок, 31 грудня, вдень низку областей охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
"Швидкісна ціль на Херсон! Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Ракета на південь Сумщини зі сходу", — йдеться у повідомленні.
Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а прямувати до укриття.
Нагадаємо, зранку 31 грудня війська РФ завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок атаки попадали уламки збитих повітряних цілей в Дарницькому райо
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