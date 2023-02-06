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Низку українських областей охопила повітрна тривога: в чому причина (мапа)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1330
Час на прочитання
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Низку українських областей охопила повітрна тривога: в чому причина (мапа)

Фото: pixabay.com

Кілька областей України "почервоніли".

У ніч проти 6 лютого 2023 року у кількох областях на півдні та сході України пролунала повітряна тривога. 

Зокрема, "почервоніли" Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області та автономна республіка Крим. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Також з'явилася неофіційна інформація про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Проте наразі вона не підтверджена. 

Водночас нагадуємо, що ЗРК С-300 є до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску. 

До того ж повідомлення про те, що у Покровському районі Донецької області пролунали вибухи. 

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Дата публікації
Перегляди
1330
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