Низку українських областей охопила повітрна тривога: в чому причина (мапа)

У ніч проти 6 лютого 2023 року у кількох областях на півдні та сході України пролунала повітряна тривога.

Зокрема, "почервоніли" Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області та автономна республіка Крим.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Також з'явилася неофіційна інформація про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Проте наразі вона не підтверджена.

Водночас нагадуємо, що ЗРК С-300 є до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.

До того ж повідомлення про те, що у Покровському районі Донецької області пролунали вибухи.