Низку українських областей охопила повітрна тривога: в чому причина (мапа)

Кілька областей України "почервоніли".
У ніч проти 6 лютого 2023 року у кількох областях на півдні та сході України пролунала повітряна тривога.
Зокрема, "почервоніли" Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області та автономна республіка Крим.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
Також з'явилася неофіційна інформація про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Проте наразі вона не підтверджена.
Водночас нагадуємо, що ЗРК С-300 є до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.
До того ж повідомлення про те, що у Покровському районі Донецької області пролунали вибухи.
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