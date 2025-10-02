ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Ніжин на Чернігівщині повністю без світла — деталі про блекаут

У Ніжині на Чернігівщині блекаут: 65-тисячне місто залишилося повністю без світла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Блекаут у Ніжині

Блекаут у Ніжині

Місто Ніжин Чернігівської області залишилося повністю без електропостачання внаслідок ударів РФ.

Про це у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у четвер, 2 жовтня.

Мер зазначив, що, за інформацією Чернігівобленерго, ситуація погіршилася і залишається дуже складною.

Наразі вода у місті подається за графіком. Медичні заклади та об’єкти критичної інфраструктури працюють на альтернативних джерелах живлення.

За його словами, наразі у Ніжині розгорнули вісім пунктів незламності, де місцеві жителі можуть підзарядити свої гаджети.

«У разі необхідності ми будемо розширювати мережу пунктів незламності», — сказав Кодола.

Крім того, від понеділка, 6 жовтня усі навчальні заклади освіти переходять на дистанційне навчання.

Зауважимо, що Ніжин — важливий вузол залізничних та автомобільних шляхів і друге за величиною місто обласного значення Чернігівщини. Населення Чернігівщини станом до початку повномасштабної війни становило понад 65 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, місто Славутич та частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Через обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.

Сьогодні повідомлялося, що через обстріл РФ частина Чернігова залишилася без гарячої води, у місті — відключення світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie