Блекаут у Ніжині

Місто Ніжин Чернігівської області залишилося повністю без електропостачання внаслідок ударів РФ.

Про це у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у четвер, 2 жовтня.

Мер зазначив, що, за інформацією Чернігівобленерго, ситуація погіршилася і залишається дуже складною.

Наразі вода у місті подається за графіком. Медичні заклади та об’єкти критичної інфраструктури працюють на альтернативних джерелах живлення.

За його словами, наразі у Ніжині розгорнули вісім пунктів незламності, де місцеві жителі можуть підзарядити свої гаджети.

«У разі необхідності ми будемо розширювати мережу пунктів незламності», — сказав Кодола.

Крім того, від понеділка, 6 жовтня усі навчальні заклади освіти переходять на дистанційне навчання.

Зауважимо, що Ніжин — важливий вузол залізничних та автомобільних шляхів і друге за величиною місто обласного значення Чернігівщини. Населення Чернігівщини станом до початку повномасштабної війни становило понад 65 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, місто Славутич та частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Через обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.

Сьогодні повідомлялося, що через обстріл РФ частина Чернігова залишилася без гарячої води, у місті — відключення світла.