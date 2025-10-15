Удар по Ніжину 15 жовтня

Ввечері 15 жовтня місто Ніжин Чернігівської області масовано атакували російські безпілотники.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

«Ніжин перебуває під атакою шахедів. Ворог завдає ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури», — повідомив міський голова.

Він закликав місцевих жителів зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі.

За інформацією «Суспільного», російські дрони влучили в магазин та відділення «Нової пошти», а також у два житлові будинки.

Інформації щодо поранених поки немає.

Зауважимо, що Ніжин — важливий вузол залізничних та автомобільних шляхів і друге за величиною місто обласного значення Чернігівщини. Населення станом до початку повномасштабної війни становило понад 65 тисяч осіб.

Раніше волонтер і військовий інструктор Роман Донік заявив, що РФ цілеспрямовано «виносить» одну область — Чернігівську.

Нагадаємо, що вчора через атаку РФ на енергооб’єкти 30 населених пунктів у Ніжинському районі залишилися без електропостачання. 2 жовтня місто Ніжин залишилося повністю без електропостачання внаслідок ударів РФ.