НКРЕКП оштрафувала обленерго у трьох областях через несправедливі відключення світла: деталі

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг оштрафувала "Чернівціобленерго", "Волиньобленерго" та "Вінницяобленерго" через несправедливі графіки відключення світла споживачам.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НКРЕКП.

Перевірку операторів системи розподілу провели через численні скарги споживачів. Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада – грудня 2022 року.

Зазначається, що обленерго нерівномірно застосовували графіки відключення світла, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

Відтак НКРЕКП вирішила оштрафувати ці обленерго на 85 тис. грн. та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. Крім того, Нацкомісія наклала адміністративні стягнення в розмірі 1700 грн і на їх керівників.

Відключення світла в Україні

Від жовтня росіяни почали цілеспрямовано руйнувати об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема, ТЕС та ТЕЦ. Внаслідок пошкоджень в Україні виник дефіцит електроенергії у мережі, енергетики почали застосовувати обмеження споживання – було запроваджено погодинні графіки відключення світла. Однак через перенавантаження системи також застосовуються аварійні відключення, які неможливо передбачити, тобто світло вимикають поза заявленими графіками.

Станом на вівторок, 17 січня, в Україні знову спостерігається значний дефіцит електроенергії. У шести областях України вже застосовані аварійні відключення світла.

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