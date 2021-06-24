НКВС 80 років тому почав масові розстріли в тюрмах на західній Україні: знищили понад 20 тис. осіб

НКВС 80 років тому почав масові розстріли в тюрмах на західній Україні: знищили понад 20 тис. осіб

Більшість жертв переслідували за політичні переконання.

Минають 80 роковини масових розстрілів у тюрмах західної України: протягом двох тижнів радянська влада, відступаючи перед нацистами, знищила понад 20 тисяч людей. Більшість із них переслідували за політичні переконання.

Про події цих днів у 1941 році - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Близько 24 тисяч розстріляних людей: злочин, від якого радянська влада відхрещувалася та намагалася приховати. Усе сталося в червні 1941 року під час наступу нациських військ. Початок бойових дій на території України став вироком для українських в’язнів, які перебували в тюрмах на заході нашої країни.

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"Радянська влада не хотіла відпустити - тобто вона не вважала цих в’язнів за людей. Їм легше було їх знищити, ніж відпустити на волю", - каже представниця Інституту національної пам'яті на Волині Леся Бондарук.

Евакуація в’язнів до інших тюрем провалилася в перші ж дні. Через брак вагонів і переповнені в'язниці радянська влада нашвидкуруч друкувала накази про страту. Першими розстрілювали тих, кого звинуватили в "контрреволюційних злочинах": "Відбувалися просто масові розстріли. Ті розстріли стосувалися не лише засуджених. Було дуже багато людей, які просто утримувалися під час слідства", - каже науковиця.

Більшість тогочасних ув'язнених - це політики, релігійні діячі, представники інтелігенції та активісти національно-визвольного руху. Усі, кого боялася та жорстоко знищувала тодішня влада. Уже згодом, у 1944 році, спеціальні комісії, звинуватять у цих злочинах Німеччину. Проте спогади очевидців і розсекречені документи доводять усю жорстокість радянської влади.

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