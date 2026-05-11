НЛО над Україною можуть бути новою зброєю РФ: "Флеш" розкрив подробиці

НЛО (ілюстративне фото) / © Міністерство оборони США

Збройні сили України приділяють особливу увагу неідентифікованим летючим об’єктам (НЛО), оскільки за ними може ховатися нове озброєння противника.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов «Флеш».

НЛО в Україні — що відомо

За словами експерта, після того, як 2023 року він оприлюднив відео з фронту з невідомим об’єктом, до нього звернулися представники профільної державної структури. Ця організація займається подібними питаннями в Україні ще від радянських часів.

Сергій «Флеш» наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення вивчення таких об’єктів у повітряному просторі країни перетворилося на суто військове завдання.

«Тому не тільки США займаються подібними питаннями, адже за поняттям НЛО може ховатися нова зброя нашого противника», — зазначив він.

НЛО на фронті / © Сергій Флеш

Наразі українська розвідка збирає дані про незвичайні явища в небі, які фіксують військові або цивільні. Свідків, які мають відеоматеріали з підтвердженням неідентифікованих летючих об’єктів, просять надсилати їх на офіційну пошту Головного управління розвідки (ГУР): uap@gur.gov.ua.

Фахівці підкреслюють, що такі спостереження можуть бути критично важливими для безпеки країни та ідентифікації нових технологій, які ворог використовує на фронті.

