Укрaїнa
133
2 хв

НМТ 2026: репетиторка розкрила 4 пастки української мови, які "валять" абітурієнтів

В Україні стартував НМТ-2026. Репетиторка Наталя Сорокіна розібрала підступні завдання з української мови, на яких часто зрізаються абітурієнти.

Руслана Сивак
В Україні розпочалася основна сесія НМТ. Щоб допомогти абітурієнтам, репетиторка Наталя Сорокіна розібрала у своєму відео найпідступніші теми з української мови.

Помилка 1 — «кОпчений» чи «копчЕний»

Зокрема, фахівчиня звернула увагу на варіативність наголосу у слові «копчений», яка залежить від контексту та приналежності до певної частини мови.

«Насправді обидва варіанти правильні. КОпчений з наголосом на перший склад — це дієприкметник, копчЕний з наголосом на другий склад — це прикметник», — пояснила вона.

Відповідно до цього правила, правильно говорити «сало, кОпчене на дровах» (оскільки є залежне слово), але «копчЕне сало».

Помилка 2 — «більшість» і «меншість»

Наступна поширена помилка стосується координації підмета і присудка, коли підмет виражений збірними іменниками на зразок «більшість» або «меншість».

«Якщо підмет виражається словами „більшість“, „меншість“, присудок ставимо у форму однини. Більшість — це вона, саме тому „більшість студентів відповіла“», — зауважила Сорокіна.

Помилка 3 — якого роду слово «бешамель»

Окремо репетиторка виділила мовні норми щодо запозичених слів і правопису власних назв. Вона нагадала про правильний рід іменника «бешамель».

«Бешамель — це іменник жіночого роду, тому „смачна бешамель“», — сказала вона.

Помилка 4 — патроніми

Наталя Сорокіна також нагадала про патроніми та розповіла про варіативність утворення форм по батькові від імені Микола.

«Від імені Микола можна утворити два чоловічі імені по батькові: Миколович, Миколайович і два жіночі імені по батькові — Миколівна, Миколаївна. Тому обидва варіанти правильні».

НМТ 2026 — останні новини

Нагадаємо, напередодні НМТ учні активно повторюють правила української мови. Часто виникає сумнів щодо написання слова «ссавці». Чи потрібне подвоєння — пояснюємо далі.

Раніше ми писали, що через обстріли та тривалі тривоги психоемоційний стан випускників може погіршитися просто під час тесту. Але вони мають повне право скласти НМТ пізніше.

