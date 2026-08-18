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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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29
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2 хв

НМТ-2027: чи скасують математику та чи можна буде перескласти тест

Українським вступникам можуть запропонувати інший підхід до складання національного мультипредметного тесту наступного року.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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НМТ-2027: чи скасують математику та чи можна буде перескласти тест

НМТ-2027

У Міністерстві освіти і науки наразі працюють над можливими змінами у складанні школярами національного мультипредметного тесту-2027, однак остаточного рішення щодо нового формату ще немає.

Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів під час брифінгу на конференції «Серпнева 2026» 18 серпня.

Одним із варіантів, який розглядають у відомстві, є можливість повторного складання НМТ. Таким чином хочуть зменшити психологічний тиск на випускників, для яких результат одного тестування може безпосередньо впливати на вступ.

«Ми працюватимемо з колегами, щоб зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів освіти», — зазначив він.

Математику з НМТ прибирати не планують

Одне з питань, яке може найбільше цікавити майбутніх вступників, — доля математики у тесті.

За словами Бутенка, математика має залишитися в НМТ. Водночас МОН допускає зміни до самого тесту: можуть переглянути кількість завдань або їхню складність.

Тобто наразі мова не йде про виключення математики з переліку предметів, а про можливе коригування того, як саме вступники виконуватимуть завдання з цього предмета.

Що можуть змінити для вступників

Перегляд процедури НМТ передбачає не лише питання змісту тесту. У МОН хочуть зробити систему більш гнучкою.

Зокрема, серед можливих нововведень називають повторне складання тесту. Це могло б дати вступникам додатковий шанс покращити результат і водночас знизити рівень стресу під час основного тестування.

Водночас міністр не представив готової моделі НМТ-2027. Наразі фахівці лише напрацьовують можливі варіанти.

Чому вирішили переглянути НМТ

За словами Бутенка, чинні нормативні правила поки дозволяють проводити тестування у нинішньому форматі. Однак після обговорення проблем, які виникли під час цьогорічної вступної кампанії, президент доручив переглянути процедуру.

Тому остаточно говорити про конкретні правила НМТ-2027 поки зарано. МОН має визначитися, які саме зміни будуть доцільними та як їх реалізувати.

Наразі відомо лише про основні напрямки роботи: зменшення навантаження на вступників, можливість більш гнучкого проходження тестування та потенційне перескладання. При цьому математика, за словами міністра, залишиться у НМТ.

Раніше стало відомо, що в Україні переглянуть формат Національного мультипредметного тесту, щоб максимально захистити дітей від зайвого стресу в умовах постійних повітряних тривог та відключень світла.

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