НМТ-2027 / © ТСН

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Наступного 2027 року Національний мультипредметний тест (НМТ) можуть провести за звичною моделлю — з чотирма предметами, трьома обов’язковими та одним на вибір вступника. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15440, який закріплює основні параметри тестування.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, коментуючи рішення комітету.

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За його словами, документ передбачає збереження формату НМТ, який застосовували в попередні роки.

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НМТ-2027 складатиметься з чотирьох предметів

Національний мультипредметний тест складатиметься з чотирьох предметів — української мови, математики та історії України, які є обов’язковими, а також четвертого предмета, який вступник обиратиме самостійно.

Водночас інші організаційні параметри тестування — кількість днів, тривалість іспиту, додаткові сесії та можливість перескладання — визначатиме Міністерство освіти і науки України.

Чому важливо визначитися з форматом НМТ заздалегідь

Бабак зауважив, що частина депутатів може наполягати на розгляді законопроєкту у два читання, що передбачатиме можливість внесення поправок. Зокрема, під час такого процесу можуть спробувати змінити перелік обов’язкових предметів або інші параметри тестування.

На його думку, затягування ухвалення рішення створить додаткову невизначеність для школярів, які вже розпочали підготовку до вступних іспитів за нинішньою моделлю.

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«Шкода, що вони не розуміють ані закономірностей освіти, ані того, що діти просять визначеності вже зараз, а не навесні», — написав він.

Він також наголосив, що у разі розгляду документа у два читання остаточне рішення можуть ухвалити лише наступного року. Це, за його оцінкою, позбавить вступників можливості заздалегідь розуміти, до яких предметів готуватися.

Що раніше говорили про можливі зміни до НМТ

Дискусії щодо формату НМТ-2027 точилися навколо кількох пропозицій: скорочення тестування до трьох предметів, проведення іспиту у два дні та запровадження другої спроби.

Однак директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю ZN.UA пояснювала, що будь-які зміни потребують часу, ресурсів і серйозної організаційної підготовки.

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Зокрема, дводенний формат означатиме необхідність повторно розподіляти учасників між тимчасовими екзаменаційними центрами, залучати більше приміщень і працівників, а також змінювати технічні системи реєстрації та обліку результатів.

Вакуленко також застерігала, що скорочення НМТ до трьох предметів може вплинути на вступні можливості абітурієнтів, які готуються до профільних дисциплін. Наприклад, під час вступу на інженерні спеціальності перевагу може отримати вступник із вищим балом з історії, а не той, хто краще знає фізику, якщо профільний предмет виключать із тестування.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що Міністерство освіти України планує змінити НМТ, щоб зробити іспит простішим і менш стресовим для випускників. Повідомлялося про можливі зміни у складанні школярами національного мультипредметного тесту-2027.

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