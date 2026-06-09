НМТ на Одещині розтягнувся на 13 годин: в УЦОЯО пояснили, чому не зупинили іспит

Іспит / © ТСН

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Через довгі повітряні тривоги випускники на Одещині складали НМТ майже 13 годин. Школярам кілька разів пропонували перенести іспит на інший день, але вони разом із батьками захотіли закінчити тест одразу.

Про це у коментарі для «УП. Життя» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

В Одесі скаладали НМТ майже 13 годин — що відомо

За її словами, правила дозволяють перенести іспит, якщо тривога триває сумарно понад 2,5 години. Проте абітурієнти свідомо обрали залишатися в укриттях до завершення тесту.

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«Всі учасники, які залишилися для проходження оцінювання після цього терміну, — це ті, кому запропонували взяти участь у додатковій сесії, але вони відмовилися. Учасникам нагадували декілька разів про те, що вони можуть у будь-який момент припинити проходження тестування і написати заяву на участь у додатковій сесії. Вони хотіли отримати результати саме в цей день, тому ухвалили таке рішення», — сказала Тетяна Вакуленко.

Очільниця відомства пояснила, що керівництво екзаменаційного пункту має право зупинити тестування за таких умов. Але у цьому випадку організатори пішли назустріч проханням вступників та їхніх батьків.

«Насправді, це величезна робота працівників тимчасових регуляційних центрів, коли вони на запит учасників працюють впродовж такого великого часу. Ми б хотіли мати обмеження на тривалість, але розуміємо, що це дуже обмежить права самих вступників і вступниць», — зауважила директорка УЦОЯО.

Харчування в укриттях та винятки з правил

Тетяна Вакуленко також пояснила, що центри тестування не зобов’язані годувати підлітків під час багатогодинного очікування в укриттях.

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«Ми пропонуємо учасникам мати із собою напої та їжу для перекусу, який вони мають змогу спожити впродовж 20-хвилинної перерви. В більшості тимчасових регуляційних центрів були на місці батьки (вони про це пишуть), які привозили їжу і напої своїм дітям. Це питання вирішувалося на місцях. Учасників просили припинити оцінювання і погодитися на додаткову сесію, але в більшості випадків вони цього не хотіли, і тоді батьки їх підтримували на місці і приносили в укриття воду та їжу», — повідомила керівниця установи.

Вона додала, що за стандартними правилами користуватися мобільними телефонами під час тривоги суворо заборонено. Проте через екстремальну тривалість перебування в укритті школярам з Одещини зробили виняток і дозволили скористатися гаджетами, щоб зв’язатися з батьками.

НМТ 2026 в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал через НМТ. У Мережі люди скаржаться, що їхні діти пишуть іспит понад 12 годин через повітряну тривогу в місті та області.

У свою чергу організатори пояснили, що робити вступникам у разі повітряної тривоги або нічної атаки. Якщо абітурієнт через це не зміг потрапити на іспит, він має право скласти його під час додаткової сесії.

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Раніше ми писали, у Вінниці випускниця Ангеліна Діденко заявила про серйозні технічні проблеми під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та вимагає надати їй право пройти випробування повторно під час додаткової сесії.

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